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01:54, 28 июня 2025Россия

Путин отверг обвинения в агрессивности России и переадресовал их Западу

Путин: Не Россия является агрессивной, а коллективный Запад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин отверг обвинения в агрессивности России и переадресовал их Западу. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем абсолютно необоснованным ссылку на агрессивность России, не мы агрессивны, а Запад этот, так называемый коллективный, агрессивный», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что Запад под предлогом мнимой агрессивности Москвы намерен перевооружаться. Он добавил, что «игра в одни ворота» с Западом закончилась.

Путин также подчеркнул, что Россию кинули, обещая нерасширение НАТО на восток. Он обратил на то, что западные страны поощряли сепаратизм и терроризм по принципу «все хорошо, если это против России».

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