Путин отверг обвинения в агрессивности России и переадресовал их Западу

Путин: Не Россия является агрессивной, а коллективный Запад

Президент Владимир Путин отверг обвинения в агрессивности России и переадресовал их Западу. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем абсолютно необоснованным ссылку на агрессивность России, не мы агрессивны, а Запад этот, так называемый коллективный, агрессивный», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что Запад под предлогом мнимой агрессивности Москвы намерен перевооружаться. Он добавил, что «игра в одни ворота» с Западом закончилась.

Путин также подчеркнул, что Россию кинули, обещая нерасширение НАТО на восток. Он обратил на то, что западные страны поощряли сепаратизм и терроризм по принципу «все хорошо, если это против России».

