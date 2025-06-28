Baza: Школьники в подмосковном ТЦ протаранили витрину

Школьники в подмосковном торговом центре (ТЦ) протаранили витрину магазина. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в ТЦ «Новая Рига». Пара школьников 7-8 лет залезла в детский автобус, поехала кататься по ТЦ и врезалась в витрину одного из магазинов. Пострадавших в аварии нет.

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