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14:51, 28 июня 2025Спорт

Смолов ответил на вопрос о желании начать политическую карьеру

Федор Смолов: Работа в политической сфере на сегодняшний день не интересна
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский футболист Федор Смолов ответил на вопрос о желании начать политическую карьеру. Об этом сообщает ТАСС.

«Работа в политической сфере не интересна», — отметил Смолов. Он добавил, что это касается сегодняшнего дня.

25 июня стало известно о том, что клубы из чемпионатов Катара и ОАЭ проявили интерес к Смолову. Уточнялось, что речь идет о клубах из нижней части турнирных таблиц.

Смолов ушел из «Краснодара» после победы клуба в чемпионате России 27 мая. Футболист покинул команду в связи с окончанием контракта.

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