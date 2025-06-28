Масленников: Вступление Украины в ЕС не отвечает интересам России

Одной из главных задач Европейского союза (ЕС) является противостояние России. Кроме того, объединение идет по пути активной милитаризации, так что вступление в него Украины не отвечает интересам Москвы, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с «Известиями».

«Не вижу причин, почему мы должны поддерживать идею вступления Украины в Евросоюз», — сказал чиновник. Он напомнил, что у Евросоюза есть Лиссабонский договор, в котором присутствует статья, аналогичная статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне в НАТО, что также не говорит в пользу приема Украины в ЕС с точки зрения России.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину нельзя принять в ЕС, потому что неизвестны ее границы и население.