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23:03, 28 июня 2025Россия

В Петербурге стартовал праздник выпускников «Алые паруса»

В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса-2025». Об этом сообщает портал 78.ru.

Для вчерашних школьников организован масштабный концерт с участием популярных российских исполнителей. По традиции, главным событием торжества станет водно-пиротехническое шоу на Неве, которое завершится проходом брига «Россия».

Фестиваль «Алые паруса» — крупнейший в мире праздник выпускников, ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге в период белых ночей. После многолетнего перерыва он был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «Россия», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

«Алые паруса» признаны событием международного уровня. В 2015 году The Telegraph включил их в топ-10 мировых праздников наряду с Октоберфестом, а в 2019 году фестиваль получил специальный приз Iconic Event Award престижной премии The Best Event Award.

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