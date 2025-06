В Петербурге стартовал праздник выпускников «Алые паруса»

В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса-2025». Об этом сообщает портал 78.ru.

Для вчерашних школьников организован масштабный концерт с участием популярных российских исполнителей. По традиции, главным событием торжества станет водно-пиротехническое шоу на Неве, которое завершится проходом брига «Россия».

Фестиваль «Алые паруса» — крупнейший в мире праздник выпускников, ежегодно проходящий в Санкт-Петербурге в период белых ночей. После многолетнего перерыва он был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «Россия», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

«Алые паруса» признаны событием международного уровня. В 2015 году The Telegraph включил их в топ-10 мировых праздников наряду с Октоберфестом, а в 2019 году фестиваль получил специальный приз Iconic Event Award престижной премии The Best Event Award.