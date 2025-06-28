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18:54, 28 июня 2025Экономика

В Петербурге заработал круглогодичный открытый бассейн

В Петербурге заработал крупнейший открытый бассейн у Финского залива
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Администрация Санкт‑Петербурга

На Крестовском острове в Санкт-Петербурге заработал первый круглогодичный комплекс с открытыми бассейнами. Проект реализовали в рамках развития общественного пространства «Флагшток» всего за 2,5 года, пишет ТАСС.

Бассейн сконструирован таким образом, что соединяется напрямую с Финским заливом, хотя и полностью защищен от волн или льда. Сам комплекс состоит из 50-метровго бассейна для спортсменов и небольшого 20-метрового бассейна, который могут использовать как для реабилитационных процедур, так и для занятий детских групп.

Температура воды комплекса будет поддерживаться на комфортных 28-32 градусах тепла в течение всего года.

Ранее россиянам рассказали о передающихся в бассейне опасных болезнях. Самыми распространенными среди них назвали кожные и кишечные инфекции.

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