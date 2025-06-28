Le Monde: Во Франции появился сервис заказных убийств UberKills

Во Франции появился сервис заказных убийств UberKills, якобы работающий в мессенджере Telegram. Об этом сообщает газета Le Monde.

Утверждается, что через этот сервис уже произошло как минимум одно убийство. В апреле текущего года в городе Воль-ан-Велен на востоке Франции выстрелом в голову был убит наркоторговец Абдель Хаким Б.

Помимо UberKills, в стране действует и сервис для наркокурьеров UberShit, замаскированный под доставку еды. В полиции Лиона эту тенденцию назвали «уберизацией преступности».

Ранее во Франции неизвестные укололи шприцами 145 подростков во время фестиваля уличной музыки. Несколько жертв уколов неизвестного вещества были госпитализированы.