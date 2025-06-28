Журова отреагировала на блокировку банковских счетов Исинбаевой в России

Журова о блокировке банковских счетов Исинбаевой в России: Негатив раскручивают

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова отреагировала на блокировку банковских счетов двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в России. Ее слова приводит Sport24.

«Она известный человек и негатив вокруг нее раскручивают. Если простой человек может задолжать, то никто не обратит внимание, а когда это известная личность, то все сразу выпячивают», — заявила Журова. Она подчеркнула, что ее расстраивает отношение к чемпионке.

Ранее Shot сообщил, что Исинбаевой заблокировали банковские счета в России. Уточнялось, что она не платила налоги. В настоящее время бывшая спортсменка должна Федеральной налоговой службе более 1,5 миллиона рублей.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине.