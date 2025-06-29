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23:37, 29 июня 2025Спорт

Фанаты «Атланты» показывали оскорбительные баннеры с Месси во время матча клубного ЧМ

Фанаты «Атланты» показывали баннеры с лысым и беззубым Месси на клубном ЧМ
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jonathan Moscrop / IMAGO

Фанаты американской «Атланты» показывали оскорбительные баннеры Лионеля Месси во время матча клубного чемпионата мира, который проходит в США. Об этом пишет официальная страница издания Globo в социальной сети X.

Инцидент произошел во встрече 1/8 финала между «Итером Майами» и французским ПСЖ. На баннере кроме лысого и беззубого Месси напоминания о матчах, в которых «Аталанта» обыгрывала «Интер Майами» в Главной лиге футбола (MLS). Таких плакатов на стадионе в Атланте было замечено несколько.

Матч между ПСЖ и «Интером Майами» с Месси в составе закончился разгромной победой команды из Парижа. Она была сильнее со счетом 4:0.

Аргентинский форвард провел на поле весь матч. Для Месси это поражение стало крупнейшим за пять лет.

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