Канатные дороги на популярном курорте закрыли из-за дождей и гроз

На Эльбрусе временно закрыли все три очереди канатной дороги. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию курорта.
Причиной принятого решения стали погодные условия: дождь и гроза.
Ранее синоптики предупредили россиян об июльских дождях в Центральной России и засухе в южных регионах, где возможны пожары. Кроме того, метеорологи объявили о начале сезона дождей на Русской равнине.
Есть прогнозы, что потеплеет в Москве лишь в июле. Только к 3 июля воздух прогреется до плюс 23 градусов. Ночная температура составит плюс 13 градусов.