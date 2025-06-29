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13:57, 29 июня 2025Экономика

Канатные дороги на популярном курорте закрыли из-за дождей и гроз

Администрация курорта: На Эльбрусе закрыли три очереди канатной дороги
Кирилл Луцюк
СюжетПожар в Москве:

Фото: Иван Губский / ТАСС

На Эльбрусе временно закрыли все три очереди канатной дороги. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию курорта.

Причиной принятого решения стали погодные условия: дождь и гроза.

Ранее синоптики предупредили россиян об июльских дождях в Центральной России и засухе в южных регионах, где возможны пожары. Кроме того, метеорологи объявили о начале сезона дождей на Русской равнине.

Есть прогнозы, что потеплеет в Москве лишь в июле. Только к 3 июля воздух прогреется до плюс 23 градусов. Ночная температура составит плюс 13 градусов.

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