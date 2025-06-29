Канатные дороги на популярном курорте закрыли из-за дождей и гроз

Администрация курорта: На Эльбрусе закрыли три очереди канатной дороги

На Эльбрусе временно закрыли все три очереди канатной дороги. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию курорта.

Причиной принятого решения стали погодные условия: дождь и гроза.

Ранее синоптики предупредили россиян об июльских дождях в Центральной России и засухе в южных регионах, где возможны пожары. Кроме того, метеорологи объявили о начале сезона дождей на Русской равнине.

Есть прогнозы, что потеплеет в Москве лишь в июле. Только к 3 июля воздух прогреется до плюс 23 градусов. Ночная температура составит плюс 13 градусов.