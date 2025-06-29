Крупный банк предсказал разлом мировой финансовой системы

BIS: Мировую финансовую систему ждут глубокие разломы из-за торговых войн

Торговая напряженность может обернуться глубокими разломами в мировой финансовой системе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Банк международных расчетов (BIS).

По словам руководителя этого банка Агустина Карстенса, торговая война, инициированная США, подрывает давно устоявшийся экономический порядок. В результате мировая экономика оказывается в переломном моменте, вступая в «новую эру повышенной неопределенности и непредсказуемости». Это означает, что под вопросом оказывается общественное доверие к таким институтам, как центральные банки.

Особую обеспокоенность банка вызывает усиление протекционизма и фрагментация торговли. Из-за этого усугубляется уже продолжающийся десятилетиями спад экономики и роста производительности. Мировой экономике становится все труднее выдерживать потрясения. Ситуация усугубляется из-за старения населения, изменения климата, геополитики и проблем в цепочках поставок.

Главный экономический советник BIS Хен Сон Шин, также обратил внимание на резкое падение доллара, который с начала года потерял уже десять процентов.

В начале июня Институт управления поставками заявил, что пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, довели американскую экономику почти до такого состояния, в котором она находилась в 2020 году, когда вспыхнула пандемия коронавируса.