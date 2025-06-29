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09:58, 29 июня 2025Бывший СССР

Лавров пожалел о необходимости работать вместо отдыха

Лавров пожалел, что будет работать вместо отдыха на озере Иссык-Куль
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Киргизии Жээнбеком Кулубаевым пожалел, что вместо отдыха на озере Иссык-Куль будет работать. Слова дипломата передает ТАСС.

«Повестка дня у нас сегодня насыщенная. В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать», — заявил Лавров.

Он поблагодарил коллегу за возможность поработать в живописном месте и назвал озеро «жемчужиной всей Евразии».

Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом 28 июня. 29 и 30 июня министр встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.

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