Лавров заявил в Киргизии о важности соблюдения миграционного законодательства

Россия заинтересована в мигрантах из Киргизии, но иностранцы должны соблюдать правила пребывания в стране. О важности соблюдения миграционного законодательства в ходе встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
«Мы придаем важное значение соблюдению находящимися в нашей стране иностранными гражданами правил пребывания и своевременному урегулированию ими своего положения», — заявил дипломат.
Он добавил, что в урегулировании правового статуса заинтересованы в первую очередь сами мигранты, которые получат чувство защищенности перед законом.
Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом 28 июня. 29 и 30 июня министр встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.