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10:44, 29 июня 2025Бывший СССР

Лавров заявил в Киргизии о важности соблюдения миграционного законодательства

Лавров: Для России важно, чтобы мигранты соблюдали правила пребывания в стране
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Россия заинтересована в мигрантах из Киргизии, но иностранцы должны соблюдать правила пребывания в стране. О важности соблюдения миграционного законодательства в ходе встречи с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы придаем важное значение соблюдению находящимися в нашей стране иностранными гражданами правил пребывания и своевременному урегулированию ими своего положения», — заявил дипломат.

Он добавил, что в урегулировании правового статуса заинтересованы в первую очередь сами мигранты, которые получат чувство защищенности перед законом.

Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом 28 июня. 29 и 30 июня министр встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.

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