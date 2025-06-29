Названо максимальное допустимое время сдерживания позывов в туалет

Гастроэнтеролог Якушев: Длительное сдерживание позывов в туалет грозит запорами

Главный врач клиники Point of Care Андрей Якушев предупредил, что длительное сдерживание позывов к дефекации грозит запорами, трещинами анального канала и даже геморроем. Максимальное время, которое допустимо терпеть, гастроэнтеролог назвал в беседе с «Лентой.ру».

Он отметил, что нельзя с точностью сказать, сколько можно терпеть позывы, так как дефекация у каждого человека индивидуальна. Нормой считается опорожнение кишечника как три раза в день, так и три раза в неделю. Однако специалист подчеркнул, что совершенно точно нельзя надолго откладывать посещение туалета.

«Человек ощущает позывы к дефекации, когда стул оказывается в прямой кишке. В этот момент она растягивается, нервные окончания считывают информацию и направляют ее по тазовым нервам сначала в спинной, далее в головной мозг», — объяснил физиологию процесса медик.

Он добавил, что последней преградой перед опорожнением является наружный анальный сфинктер, который контролируется сознательно. Если ситуация неподходящая, из коры головного мозга поступает сигнал, заставляющий сфинктер сжаться, объяснил спикер. «В этот момент перистальтика замедляется и стенки кишки растягиваются», — уточнил он. Это дает некоторое время, но при этом каловые массы становятся тверже, так как из них выходят остатки воды.

По словам Якушева, если такое состояние будет долгим, то оно грозит запором. Кроме того, излишне плотный стул травмирует слизистую кишечника, а натуживание увеличивает давление в геморроидальных венах.

Ранее физиотерапевт Лаура Гарсия заявила, что привычка терпеть позывы в туалет перегружает всю мочеполовую систему. Также вредное воздействие испытывает тазовое дно.