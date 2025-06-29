Новый тренер ЦСКА назвал впечатлившего его футболиста команды

Тренер ЦСКА Фабио Челестини: Меня очень впечатлил Матвей Кисляк

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини назвал футболиста команды, который его особенно впечатлил. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист похвалил работу академии красно-синих. «Особое внимание остановил бы на Матвее Кисляке. Он меня очень впечатлил», — заявил Челестини.

Ранее швейцарская газета Blick заявила об угрозе тюрьмы для Челестини. Утверждалось, что получение швейцарцем зарплаты от ЦСКА, который якобы принадлежит включенной в санкционные списки госкорпорации ВЭБ.РФ, является нарушением санкционного режима. В клубе эту информацию опровергли.

19-летний Кисляк в прошлом сезоне провел за ЦСКА 32 матча во всех турнирах. Хавбек забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.