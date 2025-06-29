Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСЖ
Сегодня
19:00 (Мск)
Интер Майами
Клубный чемпионат мира — 2025|1/8 финала
Фламенго
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Клубный чемпионат мира — 2025|1/8 финала
Мирра Андреева
1 июля
13:00 (Мск)
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Уимблдон (ж)
Бенжамен Бонзи
Завтра
13:00 (Мск)
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
16:24, 29 июня 2025Спорт

Новый тренер ЦСКА назвал впечатлившего его футболиста команды

Тренер ЦСКА Фабио Челестини: Меня очень впечатлил Матвей Кисляк
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини назвал футболиста команды, который его особенно впечатлил. Об этом сообщает «Чемпионат».

Специалист похвалил работу академии красно-синих. «Особое внимание остановил бы на Матвее Кисляке. Он меня очень впечатлил», — заявил Челестини.

Ранее швейцарская газета Blick заявила об угрозе тюрьмы для Челестини. Утверждалось, что получение швейцарцем зарплаты от ЦСКА, который якобы принадлежит включенной в санкционные списки госкорпорации ВЭБ.РФ, является нарушением санкционного режима. В клубе эту информацию опровергли.

19-летний Кисляк в прошлом сезоне провел за ЦСКА 32 матча во всех турнирах. Хавбек забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку отменил все мероприятия по линии Москвы. Поводом назвали «насильственные действия» против азербайджанцев в Екатеринбурге

    Захарова высмеяла шотландскую инициативу о трансгендерах

    Верка Сердючка русским матом ответила противникам ее песен на русском языке

    Психолог назвала идеальную разницу в возрасте для здоровых отношений

    Популярный мессенджер запустил функцию фактчекинга

    Новый тренер ЦСКА назвал впечатлившего его футболиста команды

    Американских военных начнут увольнять за раздражение после бритья

    Вылет самолета с российскими туристами в Египет задержался почти на сутки

    ВСУ начали бросать технику под Купянском из-за российских дронов

    Исполнители теракта в «Крокусе» назвали его организатора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости