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17:39, 29 июня 2025Спорт

Определился состав групп в Пути РПЛ Кубка России по футболу

Определился состав групп в Пути РПЛ Кубка России в сезоне-2025/2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте опубликовал итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России в сезоне-2025/2026.

Жеребьевка прошла в воскресенье, 29 июня. 16 команд РПЛ поделены на четыре группы по четыре команды. В квартете D сыграют московские ЦСКА и «Локомотив», «Спартак» попал в группу С с «Ростовом», а «Динамо» в рамках квартета B сыграет с «Краснодаром».

Матчи первого тура Пути регионов Кубка России пройдут с 29 по 31 июля. Все команды проведут друг с другом по два матча, по два клуба из каждого квартета выйдут в плей-офф.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале армейцы победили «Ростов».

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