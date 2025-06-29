Определился состав групп в Пути РПЛ Кубка России по футболу

Определился состав групп в Пути РПЛ Кубка России в сезоне-2025/2026

Российский футбольный союз (РФС) на своем сайте опубликовал итоги жеребьевки Пути РПЛ Кубка России в сезоне-2025/2026.

Жеребьевка прошла в воскресенье, 29 июня. 16 команд РПЛ поделены на четыре группы по четыре команды. В квартете D сыграют московские ЦСКА и «Локомотив», «Спартак» попал в группу С с «Ростовом», а «Динамо» в рамках квартета B сыграет с «Краснодаром».

Матчи первого тура Пути регионов Кубка России пройдут с 29 по 31 июля. Все команды проведут друг с другом по два матча, по два клуба из каждого квартета выйдут в плей-офф.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале армейцы победили «Ростов».