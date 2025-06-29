«Самая сексуальная в мире футболистка» оценила поражение сборной Швейцарии от подростков

«Самая сексуальная в мире футболистка» прокомментировала поражение от подростков

Швейцарка Алиша Леманн, которую в сети прозвали самой сексуальной футболисткой в мире, оценила разгромное поражение женской сборной Швейцарии от 15-летних подростков. Об этом пишет Goal.

«Для нас это не проблема, не обращаем внимания. Готовы выложиться по полной на Евро», — завила Леманн. Она добавила, что у команды нет времени заниматься научным анализом и нужно сосредоточится на том, что можно контролировать.

Ранее женская сборная Швейцарии с Леманн в составе проиграла 15-летним подросткам из команды «Люцерн». Встреча закончилась с разгромным счетом 7:1. Федерация футбола Швейцарии пыталась скрыть результат игры, нигде не публикуя данные о нем.

Женская сборная Швейцарии через несколько дней стартует на домашнем чемпионате Европы среди женщин. Соперницами швейцарок по группе будут национальные команды Норвегии, Исландии и Финляндии.