В Германии сделали еще один шаг к запрету АдГ

Bild: Немецкие социал-демократы поддержали запрет «Альтернативы для Германии»

Депутаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, поддержали запрет правой партии «Альтернативы для Германии» (АдГ). Соответствующее решение, как пишет ТАСС со ссылкой на издание Bild, приняли на партийном съезде, который прошел в Берлине.

Делегаты единогласно одобрили предложение, с которым выступило руководство партии. Теперь СДПГ намерена создать рабочую группу на уровне федеральных земель. Ей предстоит собрать материалы, необходимые для возможного запрета партии. В случае если получится подготовить достаточное количество доказательств, свидетельствующих об антиконституционности АдГ, будет запущена процедура запрета.

В конце мая о возможности запрета «Альтернативы для Германии» заявила министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг. Она назвала эту правую организацию потенциальной угрозой немецкой демократии.

В начале того же месяца АдГ была признана устоявшейся правоэкстремистской организацией, которая игнорирует человеческое достоинство и стремится исключить определенные группы населения из равноправного участия в жизни общества.