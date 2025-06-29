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14:49, 29 июня 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали о реакции армян России на события в Армении

Песков: Армяне России с болью смотрят на последние события в Армении
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Несколько миллионов граждан России армянского происхождения с болью наблюдают за событиями в Армении. О реакции российских армян на преследование критиков премьер-министра республики Никола Пашиняна рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова публикует в Telegram журналист Павел Зарубин.

«У нас несколько миллионов армян — это граждане Российской Федерации, которые, конечно, с болью смотрят на эти события», — рассказал пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что при этом события в Армении являются внутренним делом Еревана, в которое Россия не хочет вмешиваться.

Публичный конфликт Никола Пашиняна с Армянской апостольской церковью (ААЦ) начался в мае. В июне прошли аресты ключевых представителей армянского духовенства, которым предъявили обвинения в подготовке государственного переворота и призывах к захвату власти.

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