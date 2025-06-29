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07:59, 29 июня 2025Россия

В Крыму рассказали подробности уничтожения безэкипажных катеров ВСУ

Командир Хруст: Безэкипажные катера ВСУ не подходят к Крыму ближе чем на 30 км
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Добровольцы продолжают успешно уничтожать безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Крыма. О подробностях обороны полуострова ТАСС рассказал российский военнослужащий с позывным Хруст.

По словам командира отряда «Омерзительная восьмерка» бригады «Конвой» Добровольческого корпуса, украинские катера перестали подходить к левобережью Крыма ближе чем на 30 километров.

«Мы научились всегда отражать какие-то новые задумки противника, он не останавливается. И мы каждый раз совершенствуем свою систему защиты», — сказал он.

Ранее Минобороны сообщило о сбитых за ночь над регионами России украинских беспилотниках. Дроны пытались атаковать Ростовскую и Курскую области, а также Крым.

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