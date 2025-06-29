В России с 1 сентября впервые введут ГОСТ с требованиями к школьной форме

В России впервые появился ГОСТ на школьную форму. Для российских школьников он начнет действовать с 1 июля. По этим критериям одежда учеников должна быть удобной, эстетичной и патриотичной.

В соответствии с документом, школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле, ее покрой должен обеспечивать удобство для обучающегося как в сидячем положении, так и в движении. Кроме того, предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать запрещенную символику.

Наряду с этим ГОСТ рекомендует размещение на школьной форме государственной и патриотической символики. При этом, как отмечается в тексте ГОСТа, он вводится впервые.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Изменения появятся и в системе оценивания российских школьников

В 84 российских школах начнут ставить оценки за поведение в качестве эксперимента, рассказали ранее в Минпросвещения. По данным министерства, в пилотный проект войдут 84 образовательных организации в семи регионах, в частности, в Чечне и Луганской народной республике. В список также попали школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей и Мордовии.

Согласно появившимся условиям оценивания российских школьников, баллы за поведение должен будет выставлять классный руководитель. При этом он должен учитывать мнения других педагогов, которые работают с ребенком, и администрации образовательной организации. Оценивать планируют, в частности, дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми, а также социальную активность и правомерное поведение.

В дневниках школьников появятся такие новые отметки, как «зачет» или «незачет», «образцовое», «удовлетворительное» или «неудовлетворительное поведение», а также «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «совсем неудовлетворительно». При этом отмечается, что поведение учащихся выпускных классов не станут оценивать, «чтобы не провоцировать напряженность во время подготовки к экзаменам».

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минпросвещения утвердило допустимое время на выполнение школьниками домашнего задания

В апреле 2025 года также стало известно, что Минпросвещения утвердило допустимое время на выполнение школьниками домашнего задания. Так, в соответствии с утвержденной нормой, учащиеся младших классов в России должны тратить на домашнее задание один-два часа в день.

Министерство утвердило, что в первом классе школьники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во втором и третьем — полтора часа, в четвертом — два часа. Согласно документу, контроль объема домашнего задания по всем предметам должна осуществлять сама школа.

Ведомство рекомендует давать домашнее задание к следующему уроку на текущем, при этом преподаватель должен дублировать соответствующую информацию в электронный журнал до конца учебного дня.

Россиянам назвали способы сэкономить на покупках школьнику к учебному году

Чтобы траты на подготовку ребенка к учебному году не ощущались слишком неподъемными, можно равномерно распределить их по всему году и при этом сэкономить. Такой выход предложил финансовый директор сервиса лояльности «Апельсин» Марат Енанов.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С конца августа до начала сентября товары для школы, включая школьную форму, продаются по завышенным ценам, предупредил эксперт. Так, вещи первой необходимости лучше приобрести заранее, а остальное докупать в сезон распродаж, который начинается в сентябре, посоветовал он. Енанов добавил, что одежду лучше заказывать на маркетплейсах, так как там часто бывают скидки.

«Тетрадями и ручками обычно запасаются на полгода-год вперед: так дешевле, особенно если брать канцелярию в больших упаковках. Но если что-то нужное закончилось раньше времени, всегда можно зайти за ней в ближайший супермаркет. Дело в том, что цены на канцелярские товары ниже в непрофильных магазинах, например, в продуктовых», — посоветовал эксперт.

Говоря о питании, эксперт предложил рассмотреть возможность брать в школу домашние обеды и перекусы. Специалист заключил, что будет проще встроить эти траты в семейный бюджет, если готовиться к ним заранее.