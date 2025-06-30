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07:30, 1 июля 2025Спорт

18-летняя российская гимнастка-чемпионка показала фото в откровенном купальнике

18-летняя российская гимнастка Попова показала фото в откровенном купальнике
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @anna_popova_0302

Российская гимнастка Анна Попова показала фотографии с пляжа. Снимки она опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фотографиях 18-летняя спортсменка стоит в откровенном черном купальнике на пирсе. В качестве геолокации указан турецкий Бодрум.

Попова в 2023 году стала чемпионкой России по художественной гимнастике в многоборье. В декабре прошлого года спортсменка перенесла операцию на позвоночнике и в настоящий момент продолжает восстановление.

Ранее фотографии в купальнике опубликовала бывшая российская фигуристка Станислава Константинова. Она отметила, что снимки сделаны на диком пляже.

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