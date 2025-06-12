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13:11, 12 июня 2025Спорт

Бывшая российская фигуристка показала фото в купальнике с дикого пляжа

Российская фигуристка Константинова показала фото в купальнике с дикого пляжа
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал Stasya Konstantinova

Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала новые фотографии в Telegram-канале.

Спортсменка снялась в купальнике на берегу моря. «Сегодня отдыхали на диком пляже, это стоило ползти в гору полтора часа и с нее потом спускаться», — написала Константинова.

Ранее фигуристка показала фотографии в черном боди с откровенным декольте и короткой черной юбке. В руках спортсменка держала белую сумочку.

Константинова, выступавшая в одиночном катании, завершила спортивную карьеру в 2023 году. Спортсменка является бронзовым призером Универсиады-2019.

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