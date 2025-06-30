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12:35, 30 июня 2025Россия

Армия России ударила по нефтеналивному терминалу с топливом для ВМС Украины

Минобороны России заявило об ударе по терминалу с топливом для ВМС Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия нанесла удар по нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом Военно-морские силы Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как добавило ведомство, за минувшие сутки российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали в том числе места производства, сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 146 районах.

Днем ранее Минобороны отчиталось о массированном ударе по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Украины. Атака осуществлена высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе ракетами «Кинжал».

До этого военкор Александр Коц сообщил, что в ходе атаки были поражены НПЗ в Кременчуге и Дрогобыче Львовской области, где также нанесен удар по промышленному объекту.

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