Дипломат Жданова заявила, что в ЕС понимают первопричины конфликта на Украине

Российская сторона уверена, что противники в Европе понимают первопричины конфликта на Украине. Об этом заявила новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в разговоре с РИА Новости.

По мнению дипломата, именно поэтому они действуют от противного в слепой попытке нанести Москве «стратегическое поражение». В частности, они продолжают милитаризацию Украины, игнорируют нарушения прав русских и национальных меньшинств на Украине, а также говорят о необходимости евроатлантической интеграции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что победа РФ в специальной военной операции (СВО) на Украине обязательно произойдет.