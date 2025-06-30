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06:52, 30 июня 2025Бывший СССР

Дипломат выразила уверенность в ясности первопричины конфликта на Украине

Дипломат Жданова заявила, что в ЕС понимают первопричины конфликта на Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российская сторона уверена, что противники в Европе понимают первопричины конфликта на Украине. Об этом заявила новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в разговоре с РИА Новости.

По мнению дипломата, именно поэтому они действуют от противного в слепой попытке нанести Москве «стратегическое поражение». В частности, они продолжают милитаризацию Украины, игнорируют нарушения прав русских и национальных меньшинств на Украине, а также говорят о необходимости евроатлантической интеграции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что победа РФ в специальной военной операции (СВО) на Украине обязательно произойдет.

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