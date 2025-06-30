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00:03, 1 июля 2025Спорт

«Интер» проиграл бразильскому клубу и вылетел с клубного чемпионата мира

«Интер» проиграл бразильскому «Флуминенсе» и вылетел с клубного чемпионата мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Kinser / Reuters

Миланский «Интер» проиграл бразильскому «Флуминенсе» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 30, июня, и завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканцев. Первый гол на третьей минуте забил Херман Кано, а в концовке матча отличился Эркулес Перейра ду Насименту.

«Флуминенсе» вышел в четвертьфинал турнира. Там команда встретится с победителем противостояния между английским «Манчестер Сити» и саудовским «Аль-Хилялем».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он проходит в новом формате, в турнире принимают участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составляет один миллиард долларов.

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