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07:41, 30 июня 2025Экономика

Корея резко увеличила закупки двух российских сельхозтоваров

Статслужба Кореи: Поставки пшеницы и кукурузы из России выросли почти вдвое
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В мае 2025 года Южная Корея почти в два раза увеличила закупки российских пшеницы и кукурузы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этого азиатского государства.

Оказалось, что в последний месяц весны России поставила в Корею пшеницы на 3,8 миллиона долларов, или в 1,96 раза больше, чем год назад. Таким образом, РФ вышла на третье место по поставкам этой агрокультуры на корейский рынок. Первое место за собой удерживают США. Их импорт оценивается в 67,8 миллиона долларов. Австралийский импорт достиг 37,3 миллиона.

Что касается российской кукурузы, то ее импорт в Южную Корею в годовом выражении вырос 1,7 раза, и превысил восемь миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что майский импорт российского алюминия в Южную Корею вырос втрое в годовом выражении и оказался максимальным за всю историю торговли двух государств.

Кроме того, в конце весны поставки российских угля и сжиженного природного газа в Южную Корею увеличились до максимальных с ноября 2024 года значений.

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