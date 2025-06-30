Лавров рассказал о мерах Казахстана по борьбе с пролетом дронов ВСУ

Лавров: Россия и Казахстан обсудили пролет украинских БПЛА

Россия и Казахстан обсудили пролет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и необходимых мер, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим казахстанским коллегой Маратом Нуртлеу, передает ТАСС.

«Мы упоминали об этом (...) Службы безопасности наших стран находятся в контакте по данному вопросу. Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной поднимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец», — отметил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что информация о пролете над республикой дронов в сторону России «не соответствует действительности». При этом он добавил, что компетентные органы заняты изучением обстоятельств всех недавних происшествий с беспилотниками. По его словам, следует дождаться результатов расследования.