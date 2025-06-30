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10:06, 30 июня 2025Россия

Момент смертельного наезда авто на остановку с людьми в российском регионе попал на видео

Опубликованы кадры наезда автомобиля на остановку с людьми в Нижнем Новгороде
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры смертельного наезда автомобиля на остановку с людьми на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Их публикует управление МВД по Нижегородской области в Telegram-канале.

На кадрах видно, как автомобиль сталкивается со следующим навстречу транспортным средством, в результате чего на большой скорости отлетает в остановку и сносит ее.

По информации МЧС, пострадали пять человек, двое из которых получили несовместимые с жизнью травмы. Жертвами аварии стали женщины. На месте происшествия работали четыре специалиста МЧС и одна единица техники.

Авария в Нижнем Новгороде произошла вечером в воскресенье, 30 июня. По данным МВД, двух человек врачи спасти не смогли, еще двое, в том числе ребенок, пострадали.

ЖЗЛ
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