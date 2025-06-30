Момент взрыва в Москве попал на видео

Момент взрыва на улице Плеханова в Москве попал на видео

Момент взрыва на улице Плеханова в Москве попал на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Shot.

О взрыве в столице стало известно 30 июня.

На записи видно, что из нижней части здания вырывается огненный шар. Взрывная волна уничтожает припаркованный автомобиль. Пожар, возникший после взрыва, уже потушен, пострадавших нет, подчеркивает канал.

Согласно первоначальной версии происшествия, на улице Плеханова взорвался автомобиль. Однако затем ряд Telegram-каналов назвал причиной случившегося взрыв дизельного генератора.