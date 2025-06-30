Названо возможное направление новых антироссийских санкций США

Политолог Асафов: Новые санкции США могут касаться углеводородов

Если президент США Дональд Трамп решит ввести новые санкции против России, они могут быть направлены на торговлю углеводородами, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Вместе с тем, он подчеркнул, что на данный момент нет причин полагать, что Штаты планируют пойти на такой шаг.

«Ожидать новых санкций стоит всегда — это инструмент геополитической конкуренции. Так что в том или ином виде они будут сохранятся. А вот вопрос количества, интенсивности введения новых ограничений зависит от ряда факторов», — сказал политолог.

Он также напомнил, что сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заявивший о том, что США планируют новые санкции против России, известен своей резкой позицией в отношении страны, потому на основании одних его слов не стоит делать реальных прогнозов.

«Но, если Трамп решит, что санкции нужны для давления на Россию по принципиальным для США вопросам, их, конечно, введут. В частности, они могут касаться всего, что связано с торговлей углеводородами. Но говорить о том, что какая-то конкретика реально обсуждается, нельзя. Хотя санкции могут ввести и внезапно — Трамп человек непредсказуемый», — заметил Асафов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приняла к сведению заявление Грэма о якобы желании Трампа ввести новые санкции против России. При этом Песков отметил, что усиление санкционного давления вряд ли приведет к каким-либо конструктивным результатам в урегулировании украинского кризиса.