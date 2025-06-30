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04:30, 30 июня 2025Наука и техника

Обнаружен природный активатор сжигания жира

EM: Белок FGF19 замедляет набор веса и активизирует бурый и бежевый жир
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые нашли способ активировать сжигание жира через мозг — с помощью белка FGF19. Как показало исследование, опубликованное в Endocrinology and Metabolism, этот белок способен запустить мощный обменный каскад в организме, включая термогенез — выработку тепла жировой тканью — и снизить массу тела у страдающих ожирением мышей.

Исследователи из нескольких научных центров вводили FGF19 прямо в гипоталамус грызунов с ожирением. В результате у подопытных замедлился набор веса, улучшился контроль уровня глюкозы и инсулина, а также активизировался так называемый бурый и бежевый жир — специализированные ткани, расходующие энергию на тепло.

Ключевым фактором действия FGF19 оказалась активация симпатической нервной системы. Когда эту активность подавляли, эффект исчезал. Это говорит о том, что белок влияет на обмен веществ через центральную нервную систему, усиливая естественные механизмы терморегуляции и энергорасхода.

Авторы считают, что открытие может стать основой для новых методов лечения ожирения и метаболических заболеваний — не через подавление аппетита, а через тонкую настройку нейрометаболических путей.

Ранее ученые назвали неожиданный фактор, способный ускорить накопление жира — дорожный шум. Оказалось, даже умеренный уровень шума может повлиять на распределение жировой ткани в теле и увеличить риск метаболических нарушений.

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