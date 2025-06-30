Elle: Винтажная одежда вновь вернулась в моду в 2025 году

Один тип одежды вновь вернулся в моду в 2025 году. Соответствующий материал публикует Elle.

По данным издания, в текущем году особое внимание на винтажную моду в первую очередь обратили дизайнеры. Так, на показе весенней коллекции кутюр Schiaparelli 2025 года модельер Дэниел Розберри представил найденные в парижском антикварном магазине материалы.

Предпочтения одежде прошлых столетий также стали отдавать инфлюэнсеры. Блогерша Мария Бернад стала носить вязаные крючком и кружевные изделия XIX и XX веков.

«Я всегда говорю, что антикварные предметы хранят историю, и первое, что нужно сделать, — это узнать, какого они года, как они были сделаны, а также период или связь с художественным направлением во время их создания», — подчеркнула Бернад.

По словам ценителей моды, винтажные вещи позволяют освежать современные образы. Так, юзерша Кора Вайолет Уолтерс рассказала, что регулярно носит старинные лифы, корсеты 1890-х годов и кружевное платье 1910 года. При этом она уточнила, что сочетает старую одежду с современными юбками и каблуками Maison Margiela Tabis или Simone Rocha Lucite.

Я ценю историческую моду не только за ее эстетическую ценность; я вижу ее культурные и психологические последствия. Я не просто коллекционирую исторические вещи и винтаж. Мне хотелось бы думать, что я курирую силой, элегантностью и непокорностью через то, что я ношу — противоположность мейнстриму или быстрой моде Кора Вайолет Уолтерс блогерша

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