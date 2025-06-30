Политолог Асафов: Британия последней из всех откажется от поддержки Украины

Великобритания последней из всех откажется от оказания военной помощи Украине, потому что для нее сдерживание России всегда было приоритетной задачей, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что среди британских политиков и правых, и левых взглядов многие склоняются в пользу решения отказаться от военной поддержки Украины. Такое мнение об ударе по Киеву с двух сторон изложили в Telegraph со ссылкой на представителя Национального профсоюза работников железнодорожного, морского и сухопутного транспорта Великобритании.

Политолог считает, что заявления различных профсоюзов и прочих организаций Британии не имеют никакого значения в вопросе военной поддержки Украины. Для Великобритании сдерживание России было и остается одной из приоритетных задач, объяснил он.

«Одна из приоритетных задач — сдерживание России и обеспечение своей зоны влияния на территорию Восточной Европы. Поэтому остановка помощи вряд ли случится, для них это вопрос принципиальный. Они будут стараться тянуть до конца», — прокомментировал Асафов.

Ранее член британской Палаты лордов Роберт Скидельски предостерег Запад от поставок Украине более современного оружия. Это может привести к эскалации конфликта.