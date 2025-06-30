Великобритания последней из всех откажется от оказания военной помощи Украине, потому что для нее сдерживание России всегда было приоритетной задачей, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».
Ранее сообщалось, что среди британских политиков и правых, и левых взглядов многие склоняются в пользу решения отказаться от военной поддержки Украины. Такое мнение об ударе по Киеву с двух сторон изложили в Telegraph со ссылкой на представителя Национального профсоюза работников железнодорожного, морского и сухопутного транспорта Великобритании.
Политолог считает, что заявления различных профсоюзов и прочих организаций Британии не имеют никакого значения в вопросе военной поддержки Украины. Для Великобритании сдерживание России было и остается одной из приоритетных задач, объяснил он.
«Одна из приоритетных задач — сдерживание России и обеспечение своей зоны влияния на территорию Восточной Европы. Поэтому остановка помощи вряд ли случится, для них это вопрос принципиальный. Они будут стараться тянуть до конца», — прокомментировал Асафов.
Ранее член британской Палаты лордов Роберт Скидельски предостерег Запад от поставок Украине более современного оружия. Это может привести к эскалации конфликта.