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15:28, 30 июня 2025Спорт

ЦСКА объявил об уходе двух вратарей

ЦСКА объявил об уходе вратарей Шайхутдинова и Бокова
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Владимир Шайхутдинов

Владимир Шайхутдинов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Московский ЦСКА объявил об уходе двух вратарей. Об этом сообщается на сайте клуба.

Команду покинули Владимир Шайхутдинов и Данила Боков. «Мы благодарим парней за время, проведенное в клубе, и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Оба вратаря являются воспитанниками армейской академии. Шайхутдинов продолжит карьеру в ульяновской «Волге». У Бокова истек контракт.

20 июня ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера — швейцарца Фабио Челестини. Он сменил на этом посту серба Марко Николича.

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