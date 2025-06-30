ЦСКА объявил об уходе двух вратарей

ЦСКА объявил об уходе вратарей Шайхутдинова и Бокова

Московский ЦСКА объявил об уходе двух вратарей. Об этом сообщается на сайте клуба.

Команду покинули Владимир Шайхутдинов и Данила Боков. «Мы благодарим парней за время, проведенное в клубе, и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Оба вратаря являются воспитанниками армейской академии. Шайхутдинов продолжит карьеру в ульяновской «Волге». У Бокова истек контракт.

20 июня ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера — швейцарца Фабио Челестини. Он сменил на этом посту серба Марко Николича.

