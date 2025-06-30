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20:28, 30 июня 2025Путешествия

Туристы устроили массовую драку в пляжном клубе в Европе и попали на видео

DM: Британские туристы устроили массовую драку в пляжном клубе в Греции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Британские туристы устроили массовую драку во время отдыха в Европе и попали на видео очевидцев. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM), ссылаясь на ролик в социальных сетях.

По данным источника, инцидент произошел в пляжном клубе на острове Закинф, Греция. На опубликованных кадрах двое молодых людей в белых шортах дерутся с несколькими мужчинами. При этом их окружает огромная толпа, а сотрудники заведения выплескивают из ведра воду, чтобы разнять отдыхающих.

В комментариях к видеоролику один из пользователей сообщил, что драка началась после того, как несколько туристов захотели сделать фото и попросили людей разойтись. «Я пытался следить за ходом событий, но просто сдался. Просто размахивал руками ради развлечения», — добавил другой комментатор.

Ранее турист разбил бутылку о голову отдыхающего в европейском ресторане во время массовой драки. Мужчины бросались не только друг на друга, но и на персонал заведения.

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