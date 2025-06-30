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12:26, 30 июня 2025Россия

Участник СВО из Италии за три дня в одиночку занял позицию без еды и воды

RT: Участник СВО из Италии за три дня в одиночку занял позицию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине из Италии за три дня в одиночку занял позицию. При этом у него не было ни еды, ни воды, пишет RT.

По данным издания, боец по имени Итан был командиром отделения связи. В частности, в его задачи входило восстановление связи на многих участках фронта в курском приграничье — проведение связи в блиндажи, починка раций и техники.

Одной из таких задач было наладить связь в Демидовке. Как рассказал военнослужащий, под обстрелами украинских дронов ему удалось в одиночку занять необходимую позицию.

На выполнение этой боевой задачи у него ушло три дня. Сам он до последнего не верил в успех ее исполнения, так у него не было с собой ни еды, ни воды, а в первый день ему и вовсе пришлось выпить жидкость для ополаскивания зубов.

«Не думал, что задержусь (...) На следующий день ко мне на точку пришли [российские] штурмовики, мы взяли воду из болота ниже», — вспомнил он.

Как пишет издание, двоих штурмовиков Итан вывел по безопасному маршруту к эвакуации, а сам вышел без единого ранения, только с контузией.

Ранее проживший 30 лет в Италии россиянин рассказал свою историю о возвращении и отправке на СВО. Он заявил, что о переезде в Россию задумался еще в 2014 году.

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