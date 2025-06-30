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13:33, 30 июня 2025Наука и техника

Украина назвала переданные Западом корабли именами российских городов

ВО: Украина назвала переданные Западом корабли именами российских городов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania / wikipedia

Украина назвала переданные Западом корабли именами российских городов. На это обратило внимание издание «Военное обозрение» (ВО).

Речь идет о тральщиках M923 Narcis и M863 Vlaardingen, переданных Украине Нидерландами. Первый из них украинская сторона решила назвать «Мариуполь», второй — «Мелитополь». В состав Королевских военно-морских сил Нидерландов данные корабли вводились в 1980-е годы, а к сегодняшнему дни списаны. В настоящее время M923 Narcis и M863 Vlaardingen находятся в одном из европейских портов.

В октябре ТАСС со ссылкой на близкий к силовым структурам источник сообщило, что субмарина «Запорожье» проекта 641, входившая в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в качестве единственной подлодки, станет экспонатом в одном из музеев Крыма.

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