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18:28, 30 июня 2025Экономика

Ушедший из России автогигант вернулся в топ-10 самых популярных марок в стране

«Автостат»: Toyota замкнула десятку самых востребованных в России автобрендов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jorge Silva / Reuters

В конце июня 2025 года японский концерн Toyota, руководство которого приостановило бизнес-деятельность в России, вернулся в десятку самых востребованных в РФ автобрендов. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

С 23 по 29 июня в стране было продано в общей сложности 524 новых автомобиля вышеуказанной марки. Это позволило Toyota замкнуть топ-10 самых популярных автобрендов в РФ. В последний раз японская марка находилась в десятке лидеров по объемам реализации в стране в начале июня.

Лидерство в этом списке за отчетный период сохранила за собой российская Lada. В конце июня компания смогла продать в России суммарно 6587 новых автомобилей. Следом за ней в рейтинге расположились исключительно китайские бренды. Вторую строчку занял концерн Chery с результатом в 2862 единицы, третью — Haval (2546), четвертую — Changan (1748), а топ-5 замкнул Geely (1719).

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Результаты остальных автопроизводителей, представленных в рейтинге, оказались гораздо хуже. Так, на шестом месте расположился китайско-белорусский бренд Belgee (1222), на седьмом — Jetour (800), на восьмом — Solaris с результатом в 697 единиц (позиционирует себя как российская марка, машины выпускаются на мощностях бывшего предприятия Hyundai), а на девятом — GAC (588).

Перспективы российского авторынка во второй половине 2025 года видятся экспертам в целом неутешительными. По итогам года суммарные объемы продаж могут упасть на 10-25 процентов. Аналитики Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в свою очередь, прогнозируют откат рынка к показателям девятилетней давности. На ситуацию будет оказывать все большее давление ряд факторов, включая регулярное повышение утильсбора, жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, а также удорожание автозаймов и новых автомобилей.

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