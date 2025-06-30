В Кремле прокомментировали ситуацию в Сербии

Песков: РФ верит, что власти Сербии смогут восстановить законность и спокойствие

Москва верит, что власти Сербии смогут восстановить законность и спокойствие в республике в ближайшее время. Так ситуацию в Белграде прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Несмотря на то, что на Сербию, конечно же, оказывается беспрецедентное давление, мы не можем исключать, что там используются всем уже хорошо известные технологии по провоцированию цветных революций», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Глава МИД России Сергей Лавров также отметил, Москва надеется на разрешении ситуации в Сербии на основе Конституции и законов этого государства. Министр также выразил надежду, что в протестах не будут принимать участие западные страны.

Ранее протестующие в Сербии заблокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. По последним данным, перекрыты 24 точки в Белграде и 18 городов республики от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке страны.