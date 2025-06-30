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14:59, 30 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на блокировку полицией работы Sputnik в Баку

Депутат Ющенко назвал недоразумением операцию в редакции Sputnik в Баку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Блокирование работы редакции российского агентства Sputnik в Баку правоохранительными органами — недоразумение, которое кто-то спровоцировал, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи депутат Александр Ющенко. Об этом он рассказал «Ленте.ру». События вокруг агентства не способствуют укреплению российско-азербайджанских отношений, отметил политик.

«В данном случае я не хотел бы, чтобы вот эти действия еще больше наводили эскалацию в российско-азербайджанских отношениях. Я считаю, что это какое-то определенное недоразумение. Азербайджанская сторона все-таки примет определенные действия», — добавил депутат.

По его мнению, события вокруг «Sputnik Азербайджан» — это еще одна цепочка недоразумений, которую кто-то провоцирует.

«Что там сейчас происходит, честно говоря, я не знаю, но если какие-то действия происходят, они не несут никаких шагов по укреплению взаимоотношения и дружбы. Все непонятные истории касательно недопонимания надо урегулировать на уровне МИД, на уровне дипломатических миссий, на уровне групп дружбы в том числе, которые активно работают между Россией и Азербайджаном», — сказал Ющенко.

Он отметил, что Sputnik Азербайджан всегда работал очень эффективно и качественно с точки зрения освещения событий, которые происходят в Азербайджане, как в политическом смысле, так и в культурном направлении, развивая дружбу между Россией и Азербайджаном.

Ранее стало известно о том, что полиция Азербайджана заблокировала редакцию российского агентства Sputnik в Баку. Как писал местный портал Qafqazinfo со ссылкой на МВД страны, в офис агентства «Sputnik Азербайджан» пришла полиция. Причина произошедшего не называлась. При этом, отмечает Qafqazinfo, агентство продолжило работать.

Комментируя эту ситуацию, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщила, что сотрудники российского посольства в Баку выехали к офису Sputnik, «где сейчас проходит "спецоперация"». Она добавила, что сотрудники агентства не выходят на связь. По словам Симоньян, среди них есть граждане России.

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