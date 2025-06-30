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17:04, 30 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России отреагировали на сообщения о задержании агентов ФСБ в Баку

Депутат Затулин: Азербайджан не партнер и союзник России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Утверждения о задержании двух агентов ФСБ России, которые якобы работали в агентстве «Sputnik Азербайджан» под прикрытием, необходимы для возбуждения страстей и доказательств того, что Россия преследует азербайджанцев, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Это продолжение все той же истории, она продолжает раскручиваться для возбуждения страстей и доказательства того, что Россия преследует азербайджанцев. Вот ради чего все это делается, ищут под любой кроватью. До этого, как мы помним, остановлена была работа русского дома в Азербайджане под фальшивыми предлогами. Это было еще до всех событий в Екатеринбурге», — сказал Затулин.

По его мнению, Азербайджан уже не стратегический партнер и союзник России и ведет свою игру.

Надо просто объективно было оценивать внешнюю и внутреннюю политику Азербайджана и понимать, чей он в самом деле стратегический партнер и союзник — совсем не наш. Да, Азербайджану, как и любой другой стране, выгодно развивать торговые связи, нам тоже это выгодно, но из этого не следует делать вид, что Азербайджан наш в доску

Константин Затулиндепутат

30 июня после остановки азербайджанской полицией работы российского агентства Sputnik в Баку были задержаны два предполагаемых агента ФСБ России, которые там работали под прикрытием, сообщало APA.

Ранее сообщалось, что Минкультуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. Поводом для таких мер послужили действия сотрудников российских правоохранительных органов в отношении азербайджанцев в Свердловской области. Баку выражал протест из-за задержания граждан Азербайджана в Екатеринбурге.

Вот это да!
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