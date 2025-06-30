В России подростки издевались над ребенком в детском лагере и записали это на видео

На Камчатке подростки записали на видео издевательства над девочкой

На Камчатке подростки издевались над ребенком в детском лагере и записали это на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах один из них пинает школьницу, которая сидит на полу между кроватями. От удара девочка бьется головой о тумбочку. По информации канала, ее также заставили встать на колени.

Родители школьницы пояснили, что обстановка в лагере сильно ухудшилась после приезда туда детей из неблагополучных семей. По факту публикации видео начата проверка.

Ранее в Краснодаре подростки избили охранника парковки, их сняли на видео. На ролике видно, как группа юношей нецензурно выражается. Затем они бросаются с кулаками на работника паркинга.