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11:04, 30 июня 2025Россия

В России подростки издевались над ребенком в детском лагере и записали это на видео

На Камчатке подростки записали на видео издевательства над девочкой
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

На Камчатке подростки издевались над ребенком в детском лагере и записали это на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах один из них пинает школьницу, которая сидит на полу между кроватями. От удара девочка бьется головой о тумбочку. По информации канала, ее также заставили встать на колени.

Родители школьницы пояснили, что обстановка в лагере сильно ухудшилась после приезда туда детей из неблагополучных семей. По факту публикации видео начата проверка.

Ранее в Краснодаре подростки избили охранника парковки, их сняли на видео. На ролике видно, как группа юношей нецензурно выражается. Затем они бросаются с кулаками на работника паркинга.

Вот это да!
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