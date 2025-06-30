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12:03, 30 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о беспорядках в Сербии

Депутат Чепа: Протестующие в Сербии продолжат создавать напряженную обстановку
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Заинтересованные в провокациях лица занимались и продолжат заниматься попытками создать напряженную ситуацию в Сербии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал волнения в Сербии. Он выразил надежду, что протесты будут успокоены на основе Конституции и законов этого государства и в них не будут принимать участие западные страны.

«Они финансируют это и они это делают уже на протяжении нескольких лет. Поэтому задача, которая стоит перед Александром Вучичем, — не ждать, а обуздать это волнение, решать такую проблему постоянно. Я надеюсь, что они это делают», — прокомментировал Чепа.

Ранее в Сербии заблокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. По последним данным, перекрыты 24 точки в Белграде и 18 городов республики от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке страны. Трассы блокируют с использованием мусорных контейнеров и других подручных материалов.

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