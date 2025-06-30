Врач развеял миф о плавании в море

Профессор Левин: Плавание в море после еды не приводит к тошноте и рвоте

Существует мнение, что не стоит плавать в море и бассейне сразу же после еды. Профессор неотложной медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Левин в разговоре с изданием Maxima развеял этот миф.

Как отметил медбрат Крис Уиппл, в пользу этого утверждения приводятся в основном два аргумента. Так, после еды кровь скапливается в ЖКТ, в результате чего мышцы якобы ее недополучают, а также становятся более подвержены судорогам. Кроме того, сторонники запрета указывают на то, что физическая нагрузка после приема пищи может привести к тошноте и рвоте, объяснил специалист.

Однако, по словам Левина, количество крови, которое меняет свое направление во время пищеварения, минимально. Таким образом, какие-либо риски для здоровья в воде после еды практически отсутствуют. К тому же еще в 60-х годах ученые провели исследование и выяснили, что еда не влияет на выносливость профессиональных пловцов, заключил профессор.

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