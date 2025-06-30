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06:00, 30 июня 2025Наука и техника

Сотни моделей принтеров по всему миру оказались под угрозой взлома

Из-за уязвимости к принтерам Brother и Fujifilm оказалось легко подобрать пароль
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Сотни моделей принтеров по всему миру получили легко подбираемые пароли. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Проблему обнаружили специалисты Rapid7. Они объяснили, что с завода все принтеры имеют пароль администратора, который генерируется по определенному алгоритму. Выяснилось, что у 689 принтеров Brother, а также 53 моделей Fujifilm, Toshiba и Konica Minolta этот алгоритм можно подобрать с помощью уязвимости.

Специалисты рассказали, что уязвимость CVE-2024-51978 позволяет подобрать пароль администратора, установленный с завода, если пользователь не менял его. В этом случае злоумышленники могут проникнуть в систему принтера и попасть в сеть, к которой он подключен.

В Rapid7 рассказали, что сообщили о проблеме производителям офисной техники. Brother и другие компании выпустили исправления, однако они будут полезны лишь тем устройствам, которые только что были произведены. Специалисты настоятельно рекомендовали потребителям поменять пароль своего принтера.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft избавится от знаменитого сообщения об ошибке «синий экран смерти». Его заменит обычный черный экран с кодом ошибки.

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