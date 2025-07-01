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20:12, 1 июля 2025Путешествия

Бульдозер задавил собирающую ракушки туристку на пляже в Европе

The Sun: Туристка не выжила под гусеницами бульдозера на пляже в Италии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Туристка не выжила под гусеницами бульдозера, когда собирала ракушки на пляже в Европе. Об этом сообщает издание The Sun.

66-летняя учительница английского языка Элиса Спадавеккья собирала ракушки на пляже Пинарелла-ди-Червия (Pinarella di Cervia) в Италии. В это время 54-летний водитель бульдозера Лерри Гноли направил транспортное средство прямо на туристку и задавил ее задним ходом.

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По словам бывшего мужа пенсионерки, тело путешественницы было настолько изуродовано, что спасателю, который стал свидетелем происшествия, потребовалась помощь и его доставили в больницу. Очевидцы сообщили, что у весогабаритной техники не были включены предупреждающие огни или звуковые сигналы заднего хода.

Полиция задержала Гноли, который оказался в состоянии наркотического опьянения. Также выяснилось, что ему запретили управлять транспортом в 2023 году. Его обвиняют в непредумышленном убийстве и нарушении трудового законодательства.

Ранее катер задавил туристку, катающуюся с партнером на гидроцикле. Водителем судна оказался их нетрезвый друг, который врезался в пару сзади.

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