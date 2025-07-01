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00:15, 1 июля 2025Россия

Дроны ВСУ атаковали Луганск

Военкор Рожин сообщил, что дроны ВСУ атаковали Луганск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Луганск, сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его словам, в городе работает система противовоздушной обороны, сообщается об уничтожении нескольких дронов, а также о возгорании.

«Также отбивают атаку дронов в районе Донецка», — заявил военкор.

ВСУ атаковали Донецк ракетами. Корреспондент «Ленты.ру» сообщил, что жертвой удара стала женщина. Ракеты британского производства Storm Shadow упали на Ворошиловский район города. Взрывом оказался частично разрушен жилой дом, огонь также перекинулся на торговые ряды неподалеку.

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