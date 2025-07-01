Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:04, 1 июля 2025Наука и техника

Microsoft нашла защиту от «почтовой бомбардировки»

В программах Office 365 появилась защита от «почтовых бомбардировок»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vida Huang / Unsplash

Корпорация Microsoft добавила в офисные приложения Office 365 защиту от взлома с помощью «почтовой бомбардировки». На это обратило внимание издание BleepingComputer.

«Почтовая бомбардировка» (email bombing) — вид хакерской атаки, при которой злоумышленник отправляет жертве большое количество электронных писем. Тем самым хакер намеревается отвлечь пользователя и перегрузить систему безопасности компьютера. В Microsoft заявили, что недавно включили защиту от атак подобного типа для офисных приложений пакета Office 365.

Функция работает на основе встроенного антивируса «Защитник Windows». Она умеет определять признаки «почтовой бомбардировки» и автоматически отправлять электронную корреспонденцию в папку «Спам». В компании заметили, что тем самым система обеспечивает надежную работу почтового клиента.

В Bleeping Computer заметили, что хакеры стали активно пользоваться методом «почтовой бомбардировки» последние два года. С помощью специального программного обеспечения они за минуты заваливают почтовый ящик жертвы и загружают на компьютер вирусы.

Ранее корпорация Microsoft представила новую версию Windows 11 — 25H2. Представители компании обратили внимание, что оптимизировали апдейт: установочный пакет 25H2 стал весить меньше, чем 24H2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось фото поврежденного после атаки тяжелых дронов ВСУ завода «Купол» в Ижевске

    Журналиста из России связали и обокрали на миллионы рублей под дулом пистолета в Таиланде

    Россиянин забил до смерти мать и брата подлокотником от дивана

    Стал известен доход Михаила Пореченкова в ресторанном бизнесе

    ЕС раскрыл сумму переданных Украине средств из доходов от российских активов

    После изнасилования ребенка подростками в российском лагере уволили воспитателя

    Виторган высказался о жалобе Инстасамки на коллег словами «гнилье стукачей»

    Доктора Мясникова укусила сова

    Зеленский одобрил создание трибунала против России

    Трамп начал продавать духи с запахом успеха за 19 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости