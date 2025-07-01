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12:43, 1 июля 2025Мир

Намерения Запада по отношению к Сербии раскрыли

Политолог Трухачев: Запад попытается подчинить Сербию без майдана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Европейский союз (ЕС) попытается подчинить руководство Сербии без организации переворота, сравнимого с украинским Майданом. Об этом заявил политолог Вадим Трухачев, передает РИА Новости.

«Страны ЕС оказывают на Белград большое экономическое и культурное давление. Ключевую роль играет Чехия — главный "амбассадор" Сербии в Евросоюзе и НАТО. Белград постараются подчинить и без "майдана"», — отметил эксперт.

По словам Трухачева, Запад поддерживает сербскую оппозицию, чтобы заставить президента Сербии Александра Вучича присоединиться к санкциям против России и оказывать помощь Украине. Он отметил, что протестующая оппозиция недовольна коррупцией и безработицей в стране, чем пользуются внешние силы.

Ранее Вучич поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова после его слов о беспорядках в Сербии.

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